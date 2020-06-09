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التونسية «وفاء الشاذلي» لـ «الغنوشي»: أنت مندوب لمصالح تركيا وارهابها احترم نفسك والتزم الصمت

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت المحامية التونسية، وفاء الشاذلي، إن زعيم إخوان تونس، ورئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، “يدعي الليلة أن اصطفافه مع السراج هو نابع عن حرصه على مصلحة الشعب التونسي خصوصا وأن هناك إعمار قادم ويريد لتونس نصيبا فيه”، مستطردة “باهي أنا صدقتك أما شوف شكون يصدقك!!! ياشيخ يهديك راهو الكذب في الإسلام حرام وفي الأخلاق عيب”

وأضافت «الشاذلي»، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، “نسيت اللي حرمت تونس من 70%من مبادلاتها التجارية التقليدية مع ليبيا وعطيتها لتركيا؟”، مردفة؛ “يا شيخ راك مجرد خماس عند أردوغان وأمين لمصالح تركيا ومندوب لتجارتها وارهابها، وهذا يعرفو الصغير قبل الكبير فعلى الاقل احترم نفسك والتزم الصمت!”.

وختمت تدوينتها قائلة، “وعلى فكرة تونس بوجودك لن يكون لها أي نصيب من الإعمار وبالنسبة لمجرم الحرب أردوغان فقد اقترب موعد خروجه صاغرا ذليلا من ليبيا والعاقبة ليك من تونس ووقتها ربي يعمر تونس وليبيا بإذن الله!”.

جدير بالذكر أن زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، كان قد صرح أمس في حوار مع قناة “نسمة” الخاصة، قائلًا: إن “تونس لا يمكن أن تكون محايدة في ليبيا”، لافتا إلي أن “هناك دول تتزاحم الآن استعداداً لإعادة إعمار ليبيا”، وفقًا لكلامه.

وزعم «الغنوشي» رئيس حركة النهضة الإخوانية، قائلًا: “أعتقد أن المكالمة التي أثارت التعليقات مع فائز السراج كانت بروتوكولية ولم تكن تحتمل كل هذا الجدل، وأعتقد أن تلك المكالمة في نهاية الأمر تصب في مصلحة تونس ولم تخرج عن الرؤية التونسية للملف الليبي”. على حد وصفه.

وتابع؛ قائلًا “خصوصاً وأن السراج يمثل الشرعية، والرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أدخل السلاح إلى ليبيا، وتونس لا يمكن أن تكون محايدة في ليبيا وهناك دول تتزاحم الآن استعداداً لإعادة إعمار ليبيا”، على حد قوله.

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التونسية الغنوشي تركيا وفاء الشاذلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اكاذيب الاخوان ليست جديدة فقد وعد خوان مصر بالنهضة فى مصر اذا وصلوا للسلطة وجلب مائتى مليار دولار للاعمار واول ما الحمار مرسى حكم مصر هبط الاحتياطى النقدى من ستة وثلاين مليار الى عشرة مليا منها وديعة قطرية بفوائد كبيرة وفى اخر سنتهم السوداء فى الحكم شهدت مصر اذمة وقود حادة كانت طوابير البنزين تمتد بالسيارات لكيلومترات واليوم نرى المعتوه يعد خوان ليبيا بواحة سلام مثل سوريا مستغلا غباوة الاخوان وجهلهم بسوريا المدمرة والمشرد اهلها فى الخيام بينما يعيش المجرم اردوغان فى قصر الف غرفة ولديه قصر طائر ثمنه 500000 مليون دولار وشنطة يد امينة زوجة سى السئ اردوغان ثمنها 50 الف دولار فامرأت ابولهب العصر تعشق الرفاهية ونفذ لها سى السئ كل طلباتها وعين لها زوج ابنتها البيرق وزيرا للمالية لتبقى اموال تركيا فى يد امينة اردوغان اما زوج ابنتها سمية البيرقدار فباع الطائرات المسيرة له لليبيا وحقق مكاسب كبيرة منها انها حقا عائلة كريهة من كلاب اهل النار فالنار مثوى المتكبرين
    عن حارثة بن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف, لو أقسم على الله لأبره, ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل, جواظ, مستكبر)) (1)

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  • زمان كانوا يقولون لنا من يكذب يروح النار الان نرى من يكذب يروح اسطنبول ارض الدعارة والارهاب والضلال يذهب اليها الخوان ليحجوا فى بيت من بيوت اردوغان الحرام من اجل جهاد النكاح

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  • انتى كذابة غنوشى غنو شئ معى غنوشى كلبة هابلة فنكوشى

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  • كم هو مهزب هذا الحلوف وجه الحمار اللي؟؟؟ العامل المشترك بين أخوان المسلمين في شتي بقاع هي النذاله والخسه ومخالفة صريح العقيده وتشوش الفكر وانعدام الرجوله والذمه والشرف وموت الضمير فخذوا هذا النموذج السيئ من البشر المدعو الغنوشي وقيصوا عليه بقية البلهاء من خوان المسلمين عبيد اردوغان رأس الحصان

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  • اى واحد عنده ذرة عقل يعرف جيدا ان الفكر الاخوانى صهيونى صناعة انجليزية على يد حسن الساعاتى لجمع بين عبادات اسلامية اسلامية على اعلى مستوى مع معاملات يهودية على اقذر مستوى لجعل غير المسلمين ينفرون من الاسلام ويتوقف انتشاره السريع بفضل سماحته عكس مايروج له اعداء الاسلام من انه انتشر بالسيف مع الاخوان حيث يدعوا القرآن الكريم فى رايتهم بين سيفين ويكتبوا تحتها واعدوا مع ان كلمة سيف لم ترد ولامرة فى القرآن الكريم بل على العكس كل اياته رحمة للعالمين حتى مايزعموا انها اية سيف هى اية رحمة لمن يفهمها ويتدبر القرآن الذى يخاطب العقل السليم ولايفهمه امعات الارهاب فالقتال فى الاسلام لمن يعتدى على حق المسلم فى اختيار عقيدته لكنه لايجبر الاخر على دخول الاسلام فلا اكراه فى الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اما غير المسلمين من المسالمين فامرنا الله عز وجل ان نبرهم ونقسط اليهم بما فيهم اشد الناس عداوة لنا وهم اليهود واخوانهم المنافقين بل اكثر من ذلك قال تعالى :-
    وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
    اما من يدعى ان ماتسمى اية السيف التى تنتهى اصلا بحرية العقيدة بدفع الجزية لمن لايريد دخول الاسلام وصاغرا لانه من قاتل المسلمين وهزم ومجبر على ذلك اما من يعيش فى سلام معنا فلهم مالنا وعليهم ماعلينا فالناس سواسية كاسنان المشط فى الاسلام عكس عقيدة اليهود والاخوان حيث العنصرية وانهم شعب الله المختار وغيرهم كفار مع ان اى واحد منهم حمار

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