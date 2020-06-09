التونسية «وفاء الشاذلي» لـ «الغنوشي»: أنت مندوب لمصالح تركيا وارهابها احترم نفسك والتزم الصمت

قالت المحامية التونسية، وفاء الشاذلي، إن زعيم إخوان تونس، ورئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، “يدعي الليلة أن اصطفافه مع السراج هو نابع عن حرصه على مصلحة الشعب التونسي خصوصا وأن هناك إعمار قادم ويريد لتونس نصيبا فيه”، مستطردة “باهي أنا صدقتك أما شوف شكون يصدقك!!! ياشيخ يهديك راهو الكذب في الإسلام حرام وفي الأخلاق عيب”

وأضافت «الشاذلي»، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، “نسيت اللي حرمت تونس من 70%من مبادلاتها التجارية التقليدية مع ليبيا وعطيتها لتركيا؟”، مردفة؛ “يا شيخ راك مجرد خماس عند أردوغان وأمين لمصالح تركيا ومندوب لتجارتها وارهابها، وهذا يعرفو الصغير قبل الكبير فعلى الاقل احترم نفسك والتزم الصمت!”.

وختمت تدوينتها قائلة، “وعلى فكرة تونس بوجودك لن يكون لها أي نصيب من الإعمار وبالنسبة لمجرم الحرب أردوغان فقد اقترب موعد خروجه صاغرا ذليلا من ليبيا والعاقبة ليك من تونس ووقتها ربي يعمر تونس وليبيا بإذن الله!”.

جدير بالذكر أن زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، كان قد صرح أمس في حوار مع قناة “نسمة” الخاصة، قائلًا: إن “تونس لا يمكن أن تكون محايدة في ليبيا”، لافتا إلي أن “هناك دول تتزاحم الآن استعداداً لإعادة إعمار ليبيا”، وفقًا لكلامه.

وزعم «الغنوشي» رئيس حركة النهضة الإخوانية، قائلًا: “أعتقد أن المكالمة التي أثارت التعليقات مع فائز السراج كانت بروتوكولية ولم تكن تحتمل كل هذا الجدل، وأعتقد أن تلك المكالمة في نهاية الأمر تصب في مصلحة تونس ولم تخرج عن الرؤية التونسية للملف الليبي”. على حد وصفه.

وتابع؛ قائلًا “خصوصاً وأن السراج يمثل الشرعية، والرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أدخل السلاح إلى ليبيا، وتونس لا يمكن أن تكون محايدة في ليبيا وهناك دول تتزاحم الآن استعداداً لإعادة إعمار ليبيا”، على حد قوله.