ليبيا الان

الجيش: لا تفريط في سيادة ليبيا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي على أن سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه، وأن قوات الجيش ستقف بكل قوة مع الدول الصديقة ضد مساعي احتلال ليبيا ومواجهة العدو التركي المحتل.

وقالت القيادة في بيان إن تركيا تستغل عضويتها في حلف شمال الأطلسي للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن تكون لباقي دول الحلف أية مصلحة في ذلك، وتساءلت حول استعداد دول حلف “الناتو” للتورط في حرب داخل ليبيا لدعم تركيا في مؤامرتها والتي تخدم مصلحتها فقط وتهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ودول حوض البحر المتوسط.

وأشارت القيادة إلى أن تركيا تسعى لضرب استقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة، مؤكدة قيام تلك العناصر بجرائم إنسانية في عدد من المدن والمناطق الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • قلتها من زمان اذا التقى المشيران فالويل للخوان والمتغطى باردوغان عريان يستعرض غضلاته بفرقاطة كيف لو تحركت المسترال والغواصات الالمانية الى سواحل مصراته باذن الجيش الوطنى المكلف من مجلس النواب وكيف لو رايتم الرافال والاف ستة عشر تقصف بدقة اى هدف ارهابى استعدوا ياخوان فليس لكم فى ليبيا مكان ولن ينفعكم اردوغان الجبان

    رد