قال رئيس البرلمان

التونسي ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الثلاثاء، إن علاقة تونس بليبيا علاقة جوار،

وتوجد مصالح كبرى بين البلدين، لذلك تونس يجب أن يكون لها نصيب الأسد في حل القضية.

وأشار الغنوشي في

تصريحات تليفزيونية إلى أن لدى تونس مصالح كبرى في ليبيا، فالجميع يتطلع إليها كسوق

مستقبلية يستفيد منها الفلاح والعامل والمقاول ورجل الأعمال، وعلى تونس أن تساهم في

تعمير ليبيا.

وأوضح أن مكالمته

مع رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، كانت عملا بروتوكوليا عاديا لا يستوجب

هذا القدر من الإثارة والضجة.

وأكد على أنه تقبل

برحابة صدر مساءلته من قبل المجلس على خلفية تهنئته للسراج باسترجاع مناطق من سيطرة

الجيش، قائلا إنها تدريب مهم على الديمقراطية.

The post الغنوشي مبررا اتصاله بالسراج..عملا بروتوكوليا عاديا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24