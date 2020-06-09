«الكويتي الدويلة»: أردوغان «العصمللي» راسه يابس والميدان مفتوح لمن يريد أن يجرب حظه العاثر

زعم القيادي الإخواني الكويتي، العضو السابق بمجلس الأمة، ناصر الدويلة، أن هناك ثلاث حقائق تؤثر على الأحداث في ليبيا، «سقوط مشروع حفتر»، و«ثبات الدور العثماني»، و«نجاح مشروع الثورة والدولة المدنية»، بحسب تعبيره.

وواصل «الدويلة»، مزاعمه عبر تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “الذي يحاول مقاومة هذه الحقائق يخبط راسة بالحيط حسبما نفهم من كلام أردوغان”، مردفًا “وسرت موضوعها منتهي وحسب رأي أردوغان ما بعد سرت سهل أيضًا”، على حد قوله.

وفي سياق متصل، اعتبر «الدويلة»، أن “مقابلة الرئيس أردوغان أمس كانت حاسمة وواضحة فالوجود التركي في ليبيا تم بطلب من الحكومة الشرعية والمصالح متبادلة بين دولتين مستقلتين والعصملي يسير وفق منهاج واضح مكشوف وراسه يابس وأعلن انتهاء دور حفتر سكت عن عقيله والميدان الآن مفتوح على مصراعية لمن يريد أن يجرب حظه العاثر”.