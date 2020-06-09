أوحيدة: لو تظاهر الليبيون ضد «الناتو» لخرج أردوغان من بلادنا مهرولا

أكد علي أوحيدة الصحفي الليبي المستقل في بروكسل ببلجيكا، أنه لو خرجت مظاهرات سلمية حضارية منظمة ضد دعم الناتو لتركيا في ليبيا لخرج أردوغان مهرولا في لمح البصر.

وقال أوحيدة، في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الأمر ليس بحاجة لبوارج ولا صواريخ ولكن لتحرك واع في جميع الدول العربية وتحديد من يقف وراء تركيا دون لف أو دوران”.

وأضاف “تمتلك الدول العربية إذا توافرت الإرادة السياسية كل المقومات القانونية والشرعية والأخلاقية والعسكرية للجم أردوغان، الذي يخل بالأمن القومي العربي مرة، يخل به الأمن القومي العربي إلى الأبد، هذا ما يجري أمام اعيننا في كل مكان وليبيا اليوم مجرد وضع لتذكير الجميع بذلك”.

وتابع “لم يحدث إطلاقا أن تطاول مسؤول أجنبي وظهر بخريطة دولة عربية عضو في الجامعة العربية وهو يشرح استراتيجيته الميدانية للسيطرة عليها. صمت مثير من المحيط للخليج، تقول ذلك يقولون. اصبر، إنه متهور. لكنه فعلها أيها السادة”.

وأشار إلى أنه عندما ظهر أردوغان وأمامه خارطة ليبيا كان هدفه إلحاق هزيمة نفسية بخصومة في المنطقة، قائلا: “أسلوب استعمله ناتنياهو من قبله عند حديثه عن المستوطنات اليهودية. إذا كانت الدول التي تردد أن الحل في ليبيا ليس عسكريا عليها أن تبدا بإقناع أردوغان بذلك، بطريقة أو بأخرى”.

وأوضح أن أردوغان لم يتلق أي مؤشر جدي حتى الآن يقنعه بجدية موقف خصومه، مضيفا “الأوربيون يلتزمون حيادا يشبه التأييد

نفس موقف دول شمال أفريقيا، واشنطن تنظر. له كمهندس لإضعاف أوروبا والتشويش على روسيا، من الجانب العربي الآخر، كلام، كلام، كلام. ولا أحد تحرك إطلاقا بشأن جرائم المليشيات”.