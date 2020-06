الوطنية للنفط تعلن إيقاف الإنتاج بحقل الشرارة بعد تعرضه لهجوم مسلح

أعلن مجلس إدارة

المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، إيقاف الإنتاج بحقل الشرارة وإعلان القوة القاهرة

على صادرات خام الحقل، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من عودة الإنتاج.

وأضافت المؤسسة النفطية

في بيان لها، أن عملية الإغلاق ستكبد الخزانة العامة المزيد من الخسائر وتؤدي إلى أضرار

فنية جديدة.

وأشارت المؤسسة إلى

أنها قامت بإبلاغ مكتب النائب العام عن هذه الجريمة وستتخذ كل إجراء ممكن لملاحقة هؤلاء

المجرمين على الصعيد المحلي والدولي.

