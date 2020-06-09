

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

09 June, 2020

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة بليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أطلع أمس الاثنين السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على دور المفوضية كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في ليبيا مضيفة “مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة، اتفق السفير نورلاند والدكتور السايح على أنه من الضروري أن تكون المفوضية مستعدّة وأن يتمّ دعمها بشكل ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد”.

وأضافت السفارة “تستعد ليبيا لدخول عصر جديد من الديمقراطية في تاريخها وستواصل الولايات المتحدة شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحيث يتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين كما هنّأ السفير نورلاند الدكتور عماد السايح على التزامه وشجاعته في العمل على ضمان ترسيخ الديمقراطية الانتخابية في ليبيا”.