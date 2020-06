السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب مفوضية الانتخابات بالاستعداد للمرحلة المقبلة

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا ، اليوم الثلاثاء،أن رئيس المفوضية

الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أطلع السفيرالأمريكي في ليبيا ريتشارد

نورلاند على دور المفوضية كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات سلمية

وذات مصداقية في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان لها على موقعها الرسمي على

موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك”إن نورلاند اتفق مع السايح أن تكون المفوضية مستعدّة للتحضير لإجراء

الانتخابات مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي في

الأيام المقبلة.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع المفوضية الوطنية

العليا للانتخابات بحيث يتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة

في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين.

