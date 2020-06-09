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السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب مفوضية الانتخابات بالاستعداد للمرحلة المقبلة

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا ، اليوم الثلاثاء،أن رئيس المفوضية
الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أطلع السفيرالأمريكي في ليبيا ريتشارد
نورلاند على دور المفوضية كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات سلمية
وذات مصداقية في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان لها على موقعها الرسمي على
موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك”إن نورلاند اتفق مع السايح  أن تكون المفوضية مستعدّة للتحضير لإجراء
الانتخابات مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي في
الأيام المقبلة.  

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع المفوضية الوطنية
العليا للانتخابات بحيث يتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة
في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر- لا مفوضية الا الامم المتحدة والاوربية والافريقية والجامعة االعربية:

    لا نريد مفوضية ليبية الا كمراقب فقط ومراقبين ليبين من كل الاطراف
    والانتخابات تكون بمفوضيات الامم المتحدة
    والاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي والاسيوي والجامعة العربية
    وتكون محكمة الرقابة للاصوات والصناديق
    وعلي الهواء ومراقبة بكميرات مرقبة ومسجلة لكل لجنة من النواحي للاقاليم
    الليبية الثلاثة
    حتي لا تتكرر نكسة مؤامرة الصخيرات
    التي كانت في غفلة من الشعب
    والحق مايزعلش حد نضيف ونزيه
    وذلك بعدها مباشرة تخرج تركيا ودواعشها من ليبيا ولا قواعد لاحد بليبيا
    لتبقي ليبيا موحدة لليبين
    وربنا ييسر لما فيه الخير ان ساء الله

    رد
  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر- لا مفوضية الا الامم المتحدة والاوربية والافريقية والجامعة االعربية:

    لا نريد مفوضية ليبية الا كمراقب فقط مع المراقبين ومراقبين ليبين من كل الاطراف
    والانتخابات تكون بمفوضيات الامم المتحدة
    والاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي والاسيوي والجامعة العربية
    وتكون محكمة الرقابة للاصوات والصناديق
    وعلي الهواء ومراقبة بكميرات مرقبة ومسجلة لكل لجنة من النواحي للاقاليم
    الليبية الثلاثة
    حتي لا تتكرر نكسة مؤامرة الصخيرات
    التي كانت في غفلة من الشعب
    والحق مايزعلش حد نضيف ونزيه
    والشرط لاستقلال ليبيا انه بعدها مباشرة تخرج تركيا ودواعشها من ليبيا ولا قواعد لاحد بليبيا طبقا لمخرجات ارادة الشعب العربي الليبي الحر

    لتبقي ليبيا موحدة لليبين
    وربنا ييسر لما فيه الخير ان شاء الله

    رد