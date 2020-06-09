السفارة الأمريكية تُلمّح لإنتخابات مقبلة في ليبيا

أخبار ليبيا24

لمّحت السفارة الأمريكية في ليبيا إلى إمكانية إقامة انتخابات مع تزايد احتمالات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق حوار سياسي في ليبيا، داعية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لأن تكون مستعدة لهذا الأمر.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الثلاثاء إن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أطلع يوم أمس السفير ريتشارد نورلاند على دور المفوضية كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في ليبيا.

وأضافت السفارة، إنه مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة، اتفق السفير نورلاند والدكتور السايح على أنه من الضروري أن تكون المفوضية مستعدّة وأن يتمّ دعمها بشكل ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد.

وقالت السفارة، “وبعد عقود من الدكتاتورية وسنوات من الاضطراب السياسي المأساوي، تستعد ليبيا لدخول عصر جديد من الديمقراطية في تاريخها، وستواصل الولايات المتحدة شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحيث يتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين”.

وذكرت السفارة، أن السفير نورلاند هنّأ الدكتور عماد السايح على التزامه وشجاعته في العمل على ضمان ترسيخ الديمقراطية الانتخابية في ليبيا.

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