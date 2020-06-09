ليبيا الان

تركيا تُحرّك فرقاطة صواريخ موجّهة للمشاركة بمعركة سرت

9 يونيو، 2020
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف موقع BulgarianMilitary الإلكتروني نقلاً عن مصادر محلية تركية أن أنقرة أرسلت فرقاطة من الدرجة الثالثة “الفئة G” إلى المياه الإقليمية الليبية.

وسيكون الهدف من الفرقاطة، بحسب المصادر، تقديم الدعم لحكومة الوفاق ضد الجيش الوطني خلال المعارك الدائرة في محيط سرت.

وتطرق الموقع إلى مواصفات الفرقاطة التابعة للبحرية التركية مشيراً إلى أنها نسخة محدثة على نطاق واسع من فرقاطات الصواريخ الموجهة من الدرجة الأولى من طراز Oliver Hazard Perry التابعة للبحرية الأمريكية.

وهي مصممة بشكل أساسي للدفاع الجوي ومزوّدة بصواريخ RIM-66E-5 أرض جو متوسطة المدى.

وتقاتل قوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة السوريين للسيطرة على مدينة، في وقت صرح فيه الرئيس التركي رجب أردوغان علناً أن “مدينة سرت ومحيطها مهمة لوجود آبار النفط، وبعد ذلك ستكون العمليات أكثر سهولة، لكن وجود آبار النفط والغاز يجعل العمليات حساسة”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • سيتم اغراقها ان شاء الله من الغواصات الالمانية من على بعد 130 كم الموجودة بخليج سرت طالما ان ايرينى لاتمنع الحظر فان من حق مصر الدفاع عن امنها القومى بكل السبل والبادى اظلم

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  • يمكن لنسو الجو قصفها بصواريخ ارض بحر واغراقها او بزوارق انتحارية سريعة لاشباع حيتان البحر من كلاب اردوغان

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  • اتمنى تدخل اسطول الشمال المصرى حيث ان مصر القوة البحرية السادسة عالميا واغراق اى فرقاطة تركية مع محاصرة مطار مصراته بالمسترال وبعد فصف انظمة الدفاع الجوى بالرافال يقوم الطيران الاباتشى على ظهر الرافال بدعم تقدم الجيش الوطنى الى مصراته

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  • اجتماع السيسى مع مجلس الدفاع والامن القومى المصرى استعدوا ياخوان الاعصار قادم من مصر قوة جبارة تقلب كل الموازين هدف مصر بسيط منطقة امنية من امساعد حتى رأس جدير خالية من الارهاب وبعد تمكين الجيش الوطنى واجراء انتخابات تنسحب القوات المصرية والحمد لله كل من دعمهم اردوغان من الخوان هزموا شر هزيمة بعد ان عاشوا ايام فى اوهام

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  • فرصة علي طبق من ذهب للعرب للانتقام من الدكتاتوري المجرم سالب اراضي العرب ومشعل الفتن .لابد من تأديب الكلب وارجاعه الي حجمة الطبيعي وارجاع الثقة والعزة للعرب .حذر من ابن الكنانة واذا تمادي سوف يسحل علي شواطي مصراتة

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