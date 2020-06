بلعيد: نرحب بمبادرة مصر وتشغلنا مصلحة الشعب الليبي

أكد الناطق الرسمي

لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، الثلاثاء، أن الجزائر تلعب دور الوسيط في الأزمة

الليبية.

وأضاف بلعيد، في

ندوة صحفية، أن الجزائر ترحب بالمبادرة الأخيرة لمصر لوقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا

أن الجزائر ترحب بكل مبادرة من ناحيتها كف الدماء.

وأشار بلعيد إلى

أن الجزائر تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف، لأنها تعمل على لعب دور الوسيط، والذي

لا ينحاز لأي فريق أو ينتظر شئ آخر.

وجدد بلعيد، تأكيده

على أن الجزائر مهتمة بكل ما يجري في ليبيا، وأن هدف الجزائر هو تخليص أبناء الشعب

الليبي من هذه المحنة، وأن الجزائر تفكر في مصلحة الشعب الليبي لا غير.

وتابع بلعيد أن هناك

تنسيق وتشاور يومي، بين وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، وزملائه في المنطقة،

حول الأزمة الليبية، لافتا إلى أن علاقة الجزائر جيدة مع كل أطراف النزاع الليبي.

