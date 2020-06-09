الرئاسة الروسية تكشف حقيقة تواصل بوتين وأردوغان

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وجود أي خطط للتواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حول ليبيا اليوم، مشيرا إلى أن الرئيسين يتواصلان بسرعة حال وجود ضرورة لذلك.

وبحسب سبوتنيك وقال بيسكوف للصحفيين، في إجابة على سؤال في هذا الشأن: “لا، لا توجد حتى الآن أي خطط للتواصل اليوم مع الرئيس التركي، لكنكم تعلمون أنهما يتواصلان بشكل وثيق، ويمكنهما التنسيق بشكل سريع إذا دعت الضرورة”.

وأضاف بيسكوف: “أردوغان قال بالفعل إن التواصل مع بوتين حول ليبيا قد يكون ضروريا، ستجري المحادثة إذا تم الاتفاق عليها”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الإثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكدا من جديد التزامهما المشترك للمساعدة في تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.