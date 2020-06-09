ليبيا الان

الرئاسة الروسية تكشف حقيقة تواصل بوتين وأردوغان

تم النشر منذُ 29 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وجود أي خطط للتواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حول ليبيا اليوم، مشيرا إلى أن الرئيسين يتواصلان بسرعة حال وجود ضرورة لذلك.

وبحسب سبوتنيك وقال بيسكوف للصحفيين، في إجابة على سؤال في هذا الشأن: “لا، لا توجد حتى الآن أي خطط للتواصل اليوم مع الرئيس التركي، لكنكم تعلمون أنهما يتواصلان بشكل وثيق، ويمكنهما التنسيق بشكل سريع إذا دعت الضرورة”.

وأضاف بيسكوف: “أردوغان قال بالفعل إن التواصل مع بوتين حول ليبيا قد يكون ضروريا، ستجري المحادثة إذا تم الاتفاق عليها”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الإثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكدا من جديد التزامهما المشترك للمساعدة في تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • بوتن يرفض الكلام مع النسوان السراج واردوغان فيدهم ملوثة بالارهاب كفاية عليهم ترامب الراعى الرئيسى للارهاب الدولى وكرشه واسع

    رد

  • بوتن يقول لمساعده اذا اتصل بك الفلد اردوغان زحلقه قول له اى حاجة قول له مشغول بيتفرج على فيلم

    رد