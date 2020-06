بيسكوف: لا توجد خطط للتواصل بين بوتين و أردوغان حول ليبيا

نفى المتحدث باسم

الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، وجود أي خطط للتواصل بين الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حول ليبيا.

وأكد بيسكوف في

تصريحات صحفية، أن الرئيسين يتواصلان بسرعة حال وجود ضرورة لذلك، ويمكنهما التنسيق

بشكل سريع.

وأضاف بيسكوف أردوغان

قال بالفعل إن التواصل مع بوتين حول ليبيا قد يكون ضروريا، وستجري المحادثة إذا تم

الاتفاق عليها.

وكان الرئيس التركي،

رجب طيب أردوغان، قال أمس الاثنين، إنه أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وسيجري بعد ذلك اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ليبيا.

وتابع أردوغان أنه

سيضع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارطة طريق جديدة بشأن ليبيا بعد اللقاء معه.

