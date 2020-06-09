صحة الوفاق ترسل إمدادات طبية إلى مدينة سبها لدعم جهود مكافحة كورونا

ليبيا – أعلنت صحة الوفاق عن إرسال إمدادات طبية أمس الإثنين إلى مدينة سبها لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وتوفير الإمدادات الطبيّة للمستشفيات والمراكز العلاجية بالمنطقة الجنوبية.

تتضمن الإمدادات الطبية التي جرى إرسالها بتعليمات من الوكيل العام لوزارة صحة الوفاق بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة كميات كبيرة من الأدوية التخصصية المستخدمة في علاج المصابين بفيروس كورونا إلى جانب كميات كبيرة أيضاً من معدات الوقاية الشخصية التي يستخدمها الممارسون الصحيون خلال التعامل مع الحالات المصابة.

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