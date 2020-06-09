بعد تصريحات أردوغان.. الرئاسة الروسية: لا وجود لأي خطط للتواصل بين بوتين ونظيره التركي

ليبيا – نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وجود أي خطط للتواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حول ليبيا، مشيراً إلى أن الرئيسين يتواصلان بسرعة حال وجود ضرورة لذلك.

بيسكوف قال للصحفيين في إجابة على سؤال في هذا الشأن وفقاً لوكالة “سبوتيك” الروسية :”لا، لا توجد حتى الآن أي خطط للتواصل اليوم مع الرئيس التركي، لكنكم تعلمون أنهما يتواصلان بشكل وثيق، ويمكنهما التنسيق بشكل سريع إذا دعت الضرورة”.

وأضاف بيسكوف: “أردوغان قال بالفعل إن التواصل مع بوتين حول ليبيا قد يكون ضروريا، ستجري المحادثة إذا تم الاتفاق عليها”.

يشار إلى أن الرئيس التركي قد قال يوم أمس الاثنين بأنه سيتواصل مع الرئيس الروسي هاتفيا اليوم الثلاثاء لمناقشة الأوضاع في ليبيا وهذا ما نفته الرئاسة الروسية .