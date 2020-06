أنقرة ترسل فرقاطة صواريخ إلى ليبيا لدعم الوفاق في محيط مدينة سرت

كشف موقع BulgarianMilitary الإلكتروني، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر محلية

تركية، أن أنقرة أرسلت فرقاطة من الدرجة الثالثة “الفئة G” إلى المياه الإقليمية الليبية.

وأضاف الموقع أن

الهدف من الفرقاطة، بحسب المصادر، تقديم الدعم لحكومة الوفاق غير المعتمدة ضد الجيش

خلال المعارك الدائرة في محيط سرت.

وتطرق الموقع إلى

مواصفات الفرقاطة التابعة للبحرية التركية، مشيراً إلى أنها نسخة محدثة على نطاق واسع

من فرقاطات الصواريخ الموجهة من الدرجة الأولى من طراز Oliver Hazard Perry التابعة للبحرية الأمريكية.

وهي مصممة بشكل أساسي

للدفاع الجوي ومزوّدة بصواريخ RIM-66E-5 أرض جو متوسطة المدى.

