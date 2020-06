أفادت مصادر ل ليبيا 24، الثلاثاء، بعودة استئناف ضخ النفط من حقل الشرارة، وذلك بعد تدخل من مشائخ وأعيان أوباري.

