الجزائر تكشف موقفها من “إعلان القاهرة”

رحبت الجزائر عبر تصريحات الناطق باسم الرئاسة، محند أوسعيد بلعيد، بمبادرة “إعلان مصر” الداعي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا وحل أزمة البلاد سياسياً.

وقال بلعيد، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تُرحّب بأي مبادرة ترمي إلى وقف القتال في ليبيا، وحقن دماء الليبيين، بغض النظر عن مصدرها.

وأضاف بلعيد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، “نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف لأننا نرغب أن نلعب دور الوسيط الذي يسعى للجمع بين الفرقاء دون أن ينحاز لطرف ضد آخر أو أن ينتظر أمورا أخرى متعلقة بتطور الوضع العسكري في الميدان”.

وأشار الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، إلى أن بلاده “لا تفكر سوى في مصلحة الشعب الليبي لا غير”، وأن الرئيس عبدالمجيد تبون، أكد أكثر من مرة حرص الجزائر على حل الأزمة الليبية بعيدا عن مصالح القوى الأجنبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية