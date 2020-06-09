ليبيا الان

الجزائر تكشف موقفها من “إعلان القاهرة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحبت الجزائر عبر تصريحات الناطق باسم الرئاسة، محند أوسعيد بلعيد، بمبادرة “إعلان مصر” الداعي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا وحل أزمة البلاد سياسياً.

وقال بلعيد، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تُرحّب بأي مبادرة ترمي إلى وقف القتال في ليبيا، وحقن دماء الليبيين، بغض النظر عن مصدرها.

وأضاف بلعيد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، “نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف لأننا نرغب أن نلعب دور الوسيط الذي يسعى للجمع بين الفرقاء دون أن ينحاز لطرف ضد آخر أو أن ينتظر أمورا أخرى متعلقة بتطور الوضع العسكري في الميدان”.

وأشار الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، إلى أن بلاده “لا تفكر سوى في مصلحة الشعب الليبي لا غير”، وأن الرئيس عبدالمجيد تبون، أكد أكثر من مرة حرص الجزائر على حل الأزمة الليبية بعيدا عن مصالح القوى الأجنبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ليبيا والشعب الليبي لا يوافقون على تقسيم البلاد الليبية – والتدخلات المصرية وتصرفاتهم – في الشءون الليبية – توضح اطماع السيسي – في مصالح مصرية في البلاد الليبية ومنطقة المغرب العربي . ومحاولة أخذ الحجج لادخال قوات اجنبية لمحاربة الاٍرهاب منا يدعون – السيسي محكوم من الأقباط المصريين والصليبيين في لبنان والعلمانيين الملحدين في الامارات والصهاينة المفسدين في الارض – وذاك لطمس الهوية الحقيقية وتزوير التاريخ العربي . وخلق جيل مهزوز لا يملك شخصية ولا راءي لتوحيد أفكاره بالشكل الصحيح .

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  • يجب على الرءيس السيسي ومصر – الاعتذار لليبيا وآلاتحاد الأفريقي .في اقرب وقت .
    – أتحسدون الناس على ما اتاهم الله ..!!!

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