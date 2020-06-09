فرق من الهلال الاحمر فرع سرت، تتمكن من الوصول إلى بعض المواقع التي تعرضت للقصف بوادي جارف لانقاذ العالقين.

ليبيا الان فرق من الهلال الاحمر فرع سرت، تتمكن من الوصول إلى بعض المواقع التي تعرضت للقصف بوادي جارف لانقاذ العالقين. تم النشر منذُ 8 دقائقاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> فرق من الهلال الاحمر فرع سرت، تتمكن من الوصول إلى بعض المواقع التي تعرضت للقصف بوادي جارف لانقاذ العالقين.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا فرق من الهلال الاحمر فرع سرت، تتمكن من الوصول إلى بعض المواقع التي تعرضت للقصف بوادي جارف لانقاذ العالقين. 09 June, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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