<br /> فرق من الهلال الاحمر فرع سرت، تتمكن من الوصول إلى بعض المواقع التي تعرضت للقصف بوادي جارف لانقاذ العالقين.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

فرق من الهلال الاحمر فرع سرت، تتمكن من الوصول إلى بعض المواقع التي تعرضت للقصف بوادي جارف لانقاذ العالقين. 09 June, 2020 رابط مختصر



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