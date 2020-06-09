مكافحة الأمراض صرمان: عدد الحالات الموجبة 7 حالات مخالطة

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع صرمان أن عدد الحالات الموجبة المسجلة يوم أمس في المدينة هو سبع حالات مخالطة لحالة سابقة.

وأشار المركز إلى أن فرق الرصد والتقصي ستقوم بتتبع سلسلة المخالطين وأخذ العينات منهم وإحالة كل هذه العينات إلى المختبر المرجعي بطرابلس.

وناشد فرع المركز بصرمان المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء، مشددا على جملة من الإجراءات أهمها حظر التجول لمدة اثنتين وسبعين ساعة اعتبارا من ظهر اليوم.

هذا وقرر المجلس التسييري ببلدية صرمان الدخول في حظر تجول لمدة اثنتين وسبعين ساعة ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان المجلس التسييري فقد جاء القرار على خلفية تفاقم الوضع بالمدينة، حيث تقرر إقفال كل الجهات الإدارية والاعتبارية على أن تستثنى منها الجهات الأمنية والحرس البلدي وقطاع الصحة بمختلف مرافقه، بما في ذلك الصيدليات العاملة بدوام أربع وعشرين ساعة، واستثنيت قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، كما تقرر قفل جميع المحال التجارية والخدمية على أن تستثنى منها محال المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والمخابز، والتي ستفتح أبوابها من السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

وشدد المجلس البلدي على أن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من إجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا