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برلماني مصري: هجوم مليشيات الوفاق على سرت محاولة لاستكمال المشروع التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب المصري، محمود محيي الدين، إن هجوم قوات حكومة الوفاق على سرت، اتجاه لاستكمال الحرب وعدم الالتزام بما يقرره الشعب الليبي الذي يريد إنهاء الاقتتال.

وأضاف محيي الدين، في مداخلة هاتفية لقناة العربية، أن المبادرة المصرية لحل الأزمة أراحت الكثير من الليبيين، كما أراحت كل الامتدادات القبلية في ليبيا، حتى حدود طرابلس مع تونس، متابعا أن أغلب القبائل رحبت بها.

وتابع: “استمرار التوجه إلى سرت، يمثل عداء للشعب الليبي، ويشير أيضا إلى المشروع التركي التوسعي الذي يستهدف الثروة الليبية في هذه المنطقة”.

وأوضح أن من يسيطر على مدينة سرت فهو بالطبع يسطر على خليج سرت، الذي يمثل أهمية عسكرية واستراتيجية، كونه محورا مهما على الساحل الليبي، ومن يملكه يستطيع التحصن بشكل كامل في منطقة جنوب البحر المتوسط، خصوصا أنه مرفأ مهم لرسو الغواصات والقطع البحرية الحربية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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