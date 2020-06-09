اجتماع موسع لمناقشة أزمة النازحين من المنطقة الغربية

عقد في مقر ديوان المجلس البلدي البريقة أمس اجتماع موسع ضم رئيس مجلس حكماء وأعيان البلدية، وعضوي المجلس البلدي، ومراقب التربية والتعليم، ومديري إدارة الخدمات الصحية ومكتب الشؤون الاجتماعية، وذلك لمناقشة أزمة العائلات النازحة من المنطقة الغربية.

الاجتماع ناقش الإجراءات اللازمة تجاه هذه العائلات من توفير السكن والخدمات الأساسية والرعاية الصحية وذلك بعد تخصيص أربع مدارس في البلدية للاستفادة منها كمقار لسكن هذه العائلات.

من جهته أكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالبريقة أن المكتب على تواصل مستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية وعدد من المنظمات بخصوص العائلات النازحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا