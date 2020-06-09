العريبي: رفض تركيا والوفاق للمبادرة المصرية يضعهما في عزلة أمام العالم

أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي أن رفض حكومة الوفاق وتركيا لـ”إعلان القاهرة” يضعهم في عزلة أمام العالم ويثبت أطماع تركيا في الثروات الليبية.

وقال العريبي لـ”الساعة 24″ اليوم الثلاثاء، إن التأييد الدولى لإعلان القاهرة من أعضاء مجلس الأمن ودول الجوار وأغلب الدول العربية ودول العالم يضع تركيا وحكومة الوفاق بعد رفضهم لها فى عزلة ويكشف حقيقة أطماع تركيا فى ثروة ليبيا وموقعها ومحاولة إنشاء قواعد استعمارية لتمكين ودعم الجماعات الإسلامية المتطرفة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة لسنوات طويلة وتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رعى إطلاق “إعلان القاهرة “، السبت الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ودعت المبادرة إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم أمس الاثنين، وشددت على أهمية مخرجات مؤتمر برلين بشأن الوصول لحل سياسي في ليبيا، والالتزام بإعلان دستور ليبي وإحياء المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وأعلن عن تأيدي ودعم المبادرة المصرية كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين إضافة إلى اليونان وألمانيا وقبرص وكذلك الأردن والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية في ليبيا وجامعة الدول العربية.

وأبدت حكومة الوفاق برسائة فائز السراج وتركيا رفضهما للمبادرة المصرية التي تهدف لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.