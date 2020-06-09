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العريبي: رفض تركيا والوفاق للمبادرة المصرية يضعهما في عزلة أمام العالم

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي أن رفض حكومة الوفاق وتركيا لـ”إعلان القاهرة” يضعهم في عزلة أمام العالم ويثبت أطماع تركيا في الثروات الليبية.

وقال العريبي لـ”الساعة 24″ اليوم الثلاثاء، إن التأييد الدولى لإعلان القاهرة من أعضاء مجلس الأمن ودول الجوار وأغلب الدول العربية ودول العالم يضع تركيا وحكومة الوفاق بعد رفضهم لها فى عزلة ويكشف حقيقة أطماع تركيا فى ثروة ليبيا وموقعها ومحاولة إنشاء قواعد استعمارية لتمكين ودعم الجماعات الإسلامية المتطرفة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة لسنوات طويلة وتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رعى إطلاق “إعلان القاهرة “، السبت الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ودعت المبادرة إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم أمس الاثنين، وشددت على أهمية مخرجات مؤتمر برلين بشأن الوصول لحل سياسي في ليبيا، والالتزام بإعلان دستور ليبي وإحياء المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وأعلن عن تأيدي ودعم المبادرة المصرية كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين إضافة إلى اليونان وألمانيا وقبرص وكذلك الأردن والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية في ليبيا وجامعة الدول العربية.

وأبدت حكومة الوفاق برسائة فائز السراج وتركيا رفضهما للمبادرة المصرية التي تهدف لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.

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الأطماع التركية المبادرة المصرية تركيا عيسى العريبي ليبيا مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اردوغان مثل المعلم حنفى كل كلامه نزل الارض ولم ينفذ وعد واحد بل على العكس خسر اكثر كما حدث فى قضية خاششقى توعد ولى العهد وخسر السعودبة وكسب اردوغان صفقة القرن مع السعودية ووعد باستعادة مدن ادلب من الاسد ولم يحدث اخذ خازوق
    كل وعوده السابقة لم تنفذ ففى سوريا وعد باسقاط الاسد والصلاة فى المسجد الاموى وسيطر دواعشه وجبهة النصرة على معظم سوريا وفى النهاية تم دعكهم ومعتقلين فى خيام الهول ومئات الالاف مشردين فى المخيمات وفى مصر وعد بعودة مرسى للقصر واسقاط السيسى ومرسى مات واندفن والمرشد واصنامه دخلوا السجون والان يختفل السيسى فى يوم سريان مبادرته 8 يونيو ست سنوات لهذا جعل وقت وقف اطلاق النار الساعة ستة ليغيظ الاخوان

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