عبدالعزيز: حكومة الوفاق غير شرعية ووقفنا معها فقط لإنهاء التمرد.. ومعيتيق شخص غير مرغوب فيه

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز القيادي في جماعة الاخوان المسلمين إن الهدف العام في الحروب واضح جداً عندما تصدر القيادة أمر يصبح امر عام والتفاصيل تترك للقيادة العسكرية الغريب أن يحدث العكس.

عبد العزيز أشار خلال تغطية خصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه من الغريب أن يتصل سياسي بآمر بغرفة عمليات متجاوز وزير الدفاع وآمر المنطقة وكل هذه الرتب ليأمرهم بوقف العمليات واصفاً ذلك بـ”المهزلة”.

ولفت إلى أن سرت تتميز بالصعوبة عند تحريرها دائماً لأنها تمثل آخر مناطق الغرب الليبي تجاه الشرق تسمى المنطقة الوسطى وهي دائماً لها الخصوصية كونها فاصلة بين الشرق والغرب، منوهاً إلى أنه بعد سرت لا يوجد مدن إلى أجدابيا.

وأردف :” متأكد أن سرت لن تأخذ من قواتنا سوى ساعات ولكن هذه معركة فيها ارواح ويجب ان نحسن التدبير والتخطيط إن كانت هناك تفاهمات معينة يجب أن يطلع عليها الشعب الليبي واستغرب أن يخرج احمد معيتيق اليوم ويقول تفاهمت مع السراج ولن اقول عن شيء، من يوقفك على سرت لماذا لم يوقف حفتر منذ اشهر على سرت ؟ شرعية شعبية لا توجد عندك لأنك غير منتخب ؟ عندنا حكومة أمر واقع ولكن لا تفعل ما تفعله الآن نحن وقفنا مع الحكومة غير الشرعية حتى ننهي التمرد والمجرم ولكن هذا لا يعني ان تفعل ما تفعله يجب أن تعرف حدودك، خبايا اجتماع موسكو اعرفه وسأخرج به بالمستندات”.

كما استطرد حديثه:” أي شخص يقول أن روسيا قالت سرت خط احمر هو كذاب تصرف غير مفهوم ولا أعرف لماذا خرج لمؤتمر صحفي لم أجدد مبرر بخروجه، روسيا قضيتها تتمثل في شيئين الاول المساجين والثاني بعض العلاقات التجارية البسيطة التي يمكن توفيرها بسهولة، اللوبيات الموجودة في حكومة الوفاق اجهضت كل الجهود التي سعت لصيانه العلاقة الليبية – الروسية وعدم تأزيمها، تركيا لا تسمع نصائح الأمريكان بشأن علاقتها بروسيا ولا تسمع نصائح الإنجليز بشأن علاقتها بروسيا طلبنا منهم أن لا تستفزوا الروس أحمد معيتيق من لما دخلت الفرقاطة طلب أن يكون الملف الروسي عنده وهو من يتردد على موسكو وأصبح في آخر سنتين غير مرغوب فيه ، لانه فشل في إصلاح العلاقات بين روسيا والحكومة”.

وقال إن روسيا لديها مصالح وثاني أكبر دولة عظمى لذلك ليس من مصلحة الوفاق أن تعاديها، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي تعامل بإستخفاف شديد جداً مع الملف الروسي أما فرنسا تريد أن تكون الوريث في ليبيا لا تريد قيام أي حكومة في ليبيا تكون مستقلة.

وأضاف :”مصر نظام إنقلابي دولة جارة لا تريد أي نظام ديمقراطي في ليبيا، روسيا لا تريد أن تكون ليبيا تابعة للمعسكر الغربي فقط بل يريدونها كما كانت علاقاتها أيام القذافي، المبادرة المصرية ولدت ميتة لأن المهزوم لا يمكن ان يضع شروط ، وعندما خرج المهزومين حفتر وعقيلة صالح واضح أنها مبادرة ميتة ولا يمكن أن تكتب لها الحياة، سيالة يتحرك بالريموت كونترول والسراج لم يجد إلا علي العيساوي ليشيله من مكانه”.

عبدالعزيز أكد في ختام حديثه على أن الروس ليست لهم مطالب متعنتة بل يتكلمون بخط عريض هم يعرفون أن سيف الإسلام لن يعود للحياة ومطالبهم ليست صعبة ومجحفة وتتطلب القليل من التنازل، معتبراً ذلك أمر طبيعي لأنهم يملكون القوة وحق الفيتو.

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