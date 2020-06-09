قبيلة عمر المختار لـ أردوغان : مقامه لايليق أن يأتي على لسان مختل مثلك

ليبيا – أعلنت قبيلة المنفة الليبية العربية إستنكارها ورفضها القاطع لاستخدام الرئيس التركي رجب أردوغان لإسم قائد الجهاد الليبي عمر المختار المنحدر من القبيلة لشرعنة حرب تركيا في ليبيا بعد حديثه اليوم في هذا الخصوص.

وقالت القبيلة في بيان صادر من مركزها في منطقة ( بير الأشهب ) باسم مجلس الحكماء أنها تترقب ما يحدث في ليبيا من انتهاكات صارخة وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب على يد رئيس تركيا ومن أسمته بقائد الغزو التركي رجب أردوغان، وعلى ما صرح به اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020عن “مواصلته تقديم الدعم لأحفاد عمر المختار في حربهم ضد الإرهابيين الوافدين إلى البلاد من كل حدب وصوب”.

وأضاف البيان : ” فإننا ( كأبناء القبيلة) نستنكر وبأشد العبارات هذه التصريحات خاصة وأن طائرات تركيا هي من تقتل أحفاد المجاهد عمر بن مختار بن عمر المنفي الهلالي ، المجاهد العربي المسلم المعتدل الأصيل الذي لا يليق بمقامه أن يأتي على لسان هذا الشخص المختل محلل الدعارة والإنحلال والفجور ” .

كما أبدت القبيلة استغرابها من جرأة أردوغان على الإدلاء بهذه التصريحات خاصة وأنه وفقًا للبيان هو من يرسل آلاف المرتزقة والإرهابيين الأجانب للقتال في ليبيا لأنه لم يجد أحدًا من أحفاد المختار الذي يذكره اليوم مستعد للقتال لأجله ولأجل مشروعه الظلامي بالمنطقة .

وختم البيان بالقول : ” إننا أبناء ( قبيلة المنفة) نؤكد أننا نسخر كافة إمكانياتنا من رجال وعتاد لطرد الغزاة الأتراك من ليبيا كما فعل أجدادنا من قبل فنحن على دربهم سائرون ولن يجد الغزاة من إلا الموت الذي سنلاحقهم به في كل شبر من هذه الأرض الطاهرة ، كما أننا نؤكد دعمنا للمبادرة المصرية المعلن عنها مؤخرًا ونطالب الشقيقة مصر بالمضي قدمًا والقيام بواجب الأخوة والجوار ضد هذا الغزو العثماني متكامل الأركان ” .

المرصد – متابعات

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