احتقان وغضب في اوساط الامازيغ.. وروايات متضاربة بشأن إختطاف القيادي “مجدي العزابي”

اكدت مصادر مطلعة ان حالة من الإحتقان والغضب في أواسط المجاميع المسلحة التي تنتمي للإمازيغ وخاصة قوات مدينة ” نالوت ” .

ووفقا للمصادر يأتي الاحتقان نتيجة إقدام ” قوة الردع الخاصة ” منذ يومين بإختطاف القيادي ( مجدي العزابي ) الملقب “مجدي كوكا” والذي ينحدر من مدينة نالوت وهو آمر ما يعرف سرايا نالوت التابعة لكتيبة ” ثوار طرابلس ” لإسباب متضاربة، مشيرةً إلى أن احد الاسباب قد يكون ( لاقدام كوكا بقتل عنصر آخر في مدينة ترهونة ).

واشارت المصادر إلى أن عمليه الإختطاف قد تكون حدثت عقب إجتماع أمني ضم قيادات أمنية للمجموعات المسلحة وحدث خلال هذا الإجتماع (مشادة كلامية) بين ” مجدي العزابي” من جهة وبين القيادي “محمود حمزة” من جهة أخرى .

وأشارت عناصر مسلحة من الإمازيغ أن “قوة الردع” سبق وأن قامت باختطاف آمر “القوة المتحركة ” ورغم أن النائب العام أصدر آمراً بإطلاق سراحه ولم ينفذ حتى الأن.

وبحسب المصادر فقد توعدت قوات الإمازيغ في حال لم يرفع هذا “الظلم ” بحسب وصفها ولم يبت في أمر المسجونين لديها، فإن الأمور ستأخد مُنحنا آخر ضد قوة الردع.

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