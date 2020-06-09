لتحقق الأمن والاستقرار.. دفاع النواب: اتفاقية ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا عادلة

أخبار ليبيا 24



أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب في طبرق، برئاسة طلال الميهوب، دعمها لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، الموقع بين دولتي اليونان وإيطاليا.

وذكرت اللجنة، في بيان لها، أنها سبق ورفضت الاتفاق الموقع بين تركيا والمجلس الرئاسي غير الدستوري، باعتباره يخالف القانون الدولي لأعالي البحار والاتفاقيات الدولية.

وأكدت اللجنة دعمها وتأييدها للاتفاقية الموقعة بين اليونان وإيطاليا، مُطالبة الانضمام لها باعتبارها إطارًا متوسطيًا عادلاً لترسيم الحدود بين الدول بما يحقق الأمن والسلم والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ووقعت اليونان وإيطاليا، اليوم الثلاثاء على اتفاق بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين ويحل مشاكل كانت عالقة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

ويأتي الاتفاق الذي وقع خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أثينا، بعد توتر على مدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.

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