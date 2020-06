دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة

للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل

جميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار والعودة لمفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة

“5 + 5″، بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة الأممية على الطرفين في

فبراير الماضي.

وأوضح المسؤولون الأوروبيون في بيان مشترك لهم أن هذه الدعوة تأتي في أعقاب

المبادرة البناءة والهادفة إلى وقف القتال واستئناف الحوار والتوصل إلى وقف لإطلاق

النار في إطار اللجنة العسكرية المشتركة والتي تم إعلانها في القاهرة في 6 يونيو

الجاري.

وأوضح المسؤولون، أن هذه الجهود يجب أن تدفع جميع الأطراف إلى الاتفاق

بسرعة على وقف إطلاق النار في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، على أن يشمل

ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمعدات العسكرية المُقدمة في انتهاك

لحظر الأسلحة المفروض على الأمم المتحدة من جميع مناطق ليبيا.

وطالب المسؤولون الأوربيون، الأطراف الليبية بالانخراط البناء في جميع

مجالات الحوار الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي عام

وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها في برلين.

The post وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا يطالبون بالاستجابة لإعلان القاهرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24