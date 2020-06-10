الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة جاهزية مفوضية الانتخابات في ليبيا

طرابلس-العنوان أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اتفقا على ضرورة جاهزية المفوضية لأداء مهامها خلال المرحلة المُقبلة، بالتزامن مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار السياسي. وبحسب بيان السفارة عبر صفحتها بـ فيسبوك، أطلع رئيس المفوضية السفير الأمريكي على دور مفوضية …
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صحيفة العنوان الليبية
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