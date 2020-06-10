الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا و 513 عينة نتائجها سالبة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء ، تسجيل 27

إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أنه استلم 540 عينة من عدة مختبرات، مبينًا أنه استلم 258 عينة من المختبر

المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و 120عينة من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و 40 عينة من مختبر

فرع المركز الوطني سبها، و 89 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، وعينتان من مختبر مستشفى

الكويفية، و 27عينة من مختبر مستشفى طرابلس الجامعى، و4 عينات من مختبر

فرع المركز الوطني في زليتن .

وأضاف المركز أن

نتائج تحاليل هذه العينات جاءت 513 عينة سالبة و27 عينة موجبة، منها 21 حالة مخالطة و3حالات جديدة و حالة قادمة من الجنوب ومن بينها أيضاً حالتين لمواطنين

عائدين من السفر، مبينا أنه من ضمن الحالات السالبة تماثل حالة للشفاء.

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