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تطورالوضع الوبائي في ليبيا – بوابة أفريقيا الإخبارية

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شهد الوضع الوبائي في ليبيا تطورا ملحوظا منذ نهاية شهر مايو إلي غاية اليوم الثلاثاء 09 يونيو 2020، لتبلغ حصيلة اللإصابات 359 إصابة مؤكدة أمام تراجع نسبة الشفاء التي بلغت 17.2%بشفاء 58 حالة فقط ، فيما بقيت نسبة حالات الوفاة مستقرة و لم تتجاوز 5 حالات أي بنسبة 1.5%من جملة الإصابات.

وبذلك تكون ليبيا قد سجلت منذ 1 يونيو إلى غاية أمس الإثنين، أي خلال 9 أيام، 203 حالة جديدة، أكثر من ضعف الحالات المسجلة منذ بداية ظهور جائحة كوفيد 19 بالبلاد حيث كانت الحصيلة يوم 31 مايو 2020، 156 حالة إصابة مؤكدة.

-صورة كورونا ليبيا 1-

و حسب اخر الإحصائيات للمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض فقد سجلت ليبيا الثلاثاء، 27 حالة موجبة جديدة معظمها إصابات مخالطة أي محلية أغلبها في سبها (15 حالة موجبة). وتسجل مدينة سبها أعلى عدد إصابات ب 157 إصابة أي بنسبة 52.22%من جملة الإصابات.

و أمام تفشي الحالات في سبها قال رئيس لجنة إدارة مكافحة جائحة كورونا بإدارة الخدمات الصحية بسبها د.إبراهيم الزوي إنهم لم يتمكنو من الوصول إلى الحالة الصفرية حتى اللحظة.وأرجع الزوي سبب ذلك إلى كثرة تسجيل حالات أخرى مصابة بالفيروس داخل بلدية سبها, قائلا إن فرق الاستجابة السريعة اكتفت بتتبع الحالات المخالطة ورصدها.

-صورة كورونا ليبيا-2

و أكد مدير مكافحة الأمراض على البدء في سحب بلازما دم المصابين بفيروس كورونا واستخدامها في العلاج وفقا لتوصيات لجنة الأخلاقيات المهنية.وأوضح د.النجار أن عمليات سحب بلازما دم المصابين تتم بشكل آمن للتأكد من خلوها من أمراض فيروسية اخرى, مشيرا إلى أن عملية علاج المصابين ببلازما الدم تتم بعد موافقة ذوي المصاب وفقا لتوصيات اللجنة الأخلاقية والبيولوجية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

و أمام تطور الوضع الوبائي و تضاعف الحالات دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنون إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع إنتشار فيروس الكورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين وتحقيق استقرار الوضع الوبائي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • توجد قوانين طبية – وتوجد شرطة طبية – متخصصة في الموسساتً الصحية – وتلزم الأطباء بمتابعة القوانين المتخصصة بحماية ارواح المواطنين –
    ويجب ان يعلم المواطن الليبي –
    ان يمكنه رفض إعطاء عينات من دمه سواء مريض او غير مريض . ولا يمكن اجبار اي مواطن ليبي على إعطاء عينات من دمه … الا بموافقة أهله او احد أقاربه . بتوقيع على الوثيقة الصحية .
    وكذلك يمكن للمريض الليبي طلب اسم الطبيب بالكامل من بطاقة هويته – الذي يشرف على علاجه او فحصه – او الممرضة التي تشرف عاو العناية به او احد أفراد أسرته .
    وذلك وفقا الإجراءات الاحترازية والتدابير الامنية التي تتخذها ادارة حكومة الوفاق الليبية لحماية حقوق المواطن – او التعرض لاي اخطاء طبية يمكن ان تكلفه حياته . او تكلفه مبالغ مادية كان هو في غنى عنها بسبب إهمال الطبيب او الممرضة وعدم الاهتمام لتخصصاتهم وأعمالهم باتجاه حماية المواطنين .

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