محلل سياسي تركي: واشنطن وأنقرة اتفقا على إبعاد حفتر عن الحوار السياسي والعسكري

قال المحلل السياسي التركي باكير أتاجان، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي الداعم الأساسي لـ”حفتر”- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- حتى فترة قريبة، زاعما أنها اكتشفت أن هذا الدعم لم يٌفضي إلى نتيجة في خدمة الشعب الليبي والمصالح الأمريكية.

وادعى المحلل السياسي التركي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، أن تدخل بلاده في ليبيا دفع الولايات المتحدة للتخلي عن حفتر بعد أن تفهمت جيدًا أن بقاءه يعني حماية المصالح “الروسية والفرنسية” ومصالح دول الخليج فقط وليست حماية مصالح الشعب الليبي.

ووصل زعمه، أن من أهم شروط تركيا إبعاد حفتر عن الحوار السياسي والعسكري، قائلاً:” هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا حول إبعاد حفتر والجلوس على الطاولة لحل الملف الليبي سلميًا دون تقسيم ليبيا ومع الحفاظ على وحدة التراب والشعب الليبي”.

وأشار إلى أن أن التقارب التركي الأمريكي بشأن ليبيا ضد روسيا وفرنسا والدول التي تبحث عن النفط الليبي بغض النظر عن حماية الشعب الليبي، متابعا:” دخول تركيا إلى ليبيا يحمي الشعب الليبي من الانقسام، ومن القتل والاقتتال، وحماية مصالحه، ولذلك فألمانيا تقول نحن إلى جانب الشعب الليبي وإلى جانب تركيا لأن تركيا إذا دخلت سوف تحمي مصالح هذا الشعب ضد التقسيم”، على زعمه.