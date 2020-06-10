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محلل سياسي تركي: واشنطن وأنقرة اتفقا على إبعاد حفتر عن الحوار السياسي والعسكري

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المحلل السياسي التركي باكير أتاجان، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي الداعم الأساسي لـ”حفتر”- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- حتى فترة قريبة، زاعما أنها اكتشفت أن هذا الدعم لم يٌفضي إلى نتيجة في خدمة الشعب الليبي والمصالح الأمريكية.

وادعى المحلل السياسي التركي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، أن تدخل بلاده في ليبيا دفع الولايات المتحدة للتخلي عن حفتر بعد أن تفهمت جيدًا أن بقاءه يعني حماية المصالح “الروسية والفرنسية” ومصالح دول الخليج فقط وليست حماية مصالح الشعب الليبي.

ووصل زعمه، أن من أهم شروط تركيا إبعاد حفتر عن الحوار السياسي والعسكري، قائلاً:” هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا حول إبعاد حفتر والجلوس على الطاولة لحل الملف الليبي سلميًا دون تقسيم ليبيا ومع الحفاظ على وحدة التراب والشعب الليبي”.

وأشار إلى أن أن التقارب التركي الأمريكي بشأن ليبيا ضد روسيا وفرنسا والدول التي تبحث عن النفط الليبي بغض النظر عن حماية الشعب الليبي، متابعا:” دخول تركيا إلى ليبيا يحمي الشعب الليبي من الانقسام، ومن القتل والاقتتال، وحماية مصالحه، ولذلك فألمانيا تقول نحن إلى جانب الشعب الليبي وإلى جانب تركيا لأن تركيا إذا دخلت سوف تحمي مصالح هذا الشعب ضد التقسيم”، على زعمه.

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أنقرة إبعاد حفتر الحوار السياسي والعسكري محلل سياسي تركي واشنطن

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى محلل انه خلل ومخه لاسع ويتنفس الكذب فلا تملك امريكا ونحن مقبلون على الانتخابات الانريكية ان تتحكم فى ارادة الشعب الليبى ولكن ترمب يتسلى على من قال عنه انه احمق فهو بتعامل معه مثل محمود عبدالعزيز المتخلف عقليا ليضغط على روسيا ومما يثبت ان كلام هذا المعتوه الخلل اى كلام ان هناك عقوبات امريكية على تركيا بسبب صفقة الصواريخ فلو اتفقا لتخلى عنها اولا وسيخرج اردوغان فى النهاية من ليبيا بفضيحة كبرى لان ما يهم الشعب التركى هو غاز البحر المتوسط والان حسم الموضوع بعد ترسيم الحدود بين ايطاليا واليونان وليس له مكان اما نفط ليبيا فسيوزع على شركات امريكية وفرنسية وابطالية وتفوز روسيا بصفقات السلاح للجيش الوطنى فروسيا لديها فائض من النفط والغاز ولاتحتاج غاز ليبيا ولن يقبل الاتحاد الاوربى المسيحى ان تلهف تركيا ثروة ليبيا منها ويدعم الارهاب ومما يؤكد تخلف هذا الخلل انه طالما ظهر المشير بجوار السيسى فان الامريكان ملزمون بالتعامل معه والمضحك ان نفس المخلل هذا يقول ان حفتر امريكى الجنسية وانه يريد حكم ليبيا بينما يدعى استبعاد الامريكانى من جانب امريكا اه يانفوخى وين قرقارش للخلل

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  • هذا الخلل جعله المحلل الفيتورى يتعصب ويهزى بكلام اثار سخرية الجميع بكلام كل تخلف وهبل اضحك المذيع نفسه !!

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  • هذا الخلل من نوعية محمود عبدالعزيز متخلف عقليا ويتنفس الكذب ومثير للضحك والسخرية ومجرد بغبغان يردد اسطوانه الاخوان المشروخة

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