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مستشار ترامب السابق: اتفاقية اليونان وإيطاليا ستفسد مخطط «أردوغان والسراج»

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليد فارس، اليوم الثلاثاء، إن توقيع عضوتي حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، إيطاليا واليونان على اتفاقية المناطق الاقتصادية في وسط البحر الأبيض المتوسط، سيحد من اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الذي يقطع المنطقة الاقتصادية اليونانية.

وأكد المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن قبرص ترفض أيضًا مزاعم أنقرة بشأن منطقتها الخاصة بالبحر المتوسط.

وكانت اليونان وإيطاليا، قد وقعا، الثلاثاء على اتفاق بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين ويحل مشاكل كانت عالقة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

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أردوغان إفساد إيطاليا اتفاقية السراج اليونان مخطط مستشار ترامب السابق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كل يوم يلبس اردوغان خازوق جديد والكل يتحالف ضده بعد ان ايقنوا انه زعبم الارهاب العالمى وينغخوه حتى يفرقع لوحده

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  • انا عندى بغبغان اسمه اردوغان غبى فى كل مكان حنفى العصر كل كلامه فى النهاية يطلع فشوش فاكرين القس الامريكى الذى اتهمه بالتجسس وانه لن يتم الافراج عنه الا بتسليم فتح الله غوان وفى النهاية سلمه للامريكان دون قيد اوشرط وفاكرين قضية المنشور باسطنبول خاششقى هدد بعقوبات على ولى العهد السعودى وطلع فشوش عقد صفقة القرن مع امريكا وخرج اردوغان بخسارة السعودية والامثلة عديدة على تراجع اردوغان عما وعد به من اوهام

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