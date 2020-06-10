مستشار ترامب السابق: اتفاقية اليونان وإيطاليا ستفسد مخطط «أردوغان والسراج»

قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليد فارس، اليوم الثلاثاء، إن توقيع عضوتي حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، إيطاليا واليونان على اتفاقية المناطق الاقتصادية في وسط البحر الأبيض المتوسط، سيحد من اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الذي يقطع المنطقة الاقتصادية اليونانية.

وأكد المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن قبرص ترفض أيضًا مزاعم أنقرة بشأن منطقتها الخاصة بالبحر المتوسط.

وكانت اليونان وإيطاليا، قد وقعا، الثلاثاء على اتفاق بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين ويحل مشاكل كانت عالقة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.