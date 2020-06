أكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ماوريتسيو غاسبارّي ،

الثلاثاء، أن آلاف المهاجرين يستعدون للقدوم إلى بلاده من ليبيا .

وأوضح السيناتور الإيطالي، في تصريح صحفي، أن استخبارات

بلاده حذرت من عودة حالة الطوارئ مرة أخرى بسبب المهاجرين ، مبينا أن عشرات آلاف من

الأشخاص يستعدون للإنطلاق من ليبيا نحو إيطاليا .

وبين غاسبارّي أن عدم الاستقرار الذي تشهده ليبيا سهّل من

أنشطة المتاجرين بالبشر والمنظمات غير الحكومية المزعومة التي تعمل كسائقي سيارات الأجرة

عبر المتوسط . . على حد قوله .

وأضاف غاسبارّي أن بلاده

تتحمل عبء كبير بسبب هؤلاء المهاجرين، مشيرة إلى أن زيادة أعداد قوارب الهجرة، ترفع

من أعداد الوفيات في عرض البحر

The post سيناتور إيطالي يحذر من آلاف المهاجرين القادمين من ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24