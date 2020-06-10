قبيلة المنفة لـ أردوغان: اسم عمر المختار لا يليق على لسانك وطائراتك هي من تقتل أحفاده

استنكرت قبيلة المنفة، إستنكارها لتصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان، التي ذكر فيها اسم المجاهد عمر المختار المنحدر من القبيلة.

وأوضحت القبيلة في بيان لها ردا على تصريحات أردوغان: “باسم مجلس الحكماء أنها تترقب ما يحدث في ليبيا من انتهاكات صارخة وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب على يد رئيس تركيا وقائد الغزو التركي رجب أردوغان، وعلى ما صرح به عن “مواصلته تقديم الدعم لأحفاد عمر المختار في حربهم ضد الإرهابيين الوافدين إلى البلاد من كل حدب وصوب”.

وأشارت القبيلة، “فإننا ( كأبناء القبيلة) نستنكر وبأشد العبارات هذه التصريحات خاصة وأن طائرات تركيا هي من تقتل أحفاد المجاهد عمر بن مختار بن عمر المنفي الهلالي ، المجاهد العربي المسلم المعتدل الأصيل الذي لا يليق بمقامه أن يأتي على لسان هذا الشخص المختل محلل الدعارة والإنحلال والفجور”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية.

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