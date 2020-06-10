“أردوغان” صدق وهو كذوب.. أحفاد “عمر المختار” يحاربون “الإرهابيين” الوافدين من كل حدب وصوب

أخبار ليبيا24 – خاص

شيخ الشهداء “عمر المختار” رمز الجهاد والنضال في ليبيا يعرفه القاصي والداني حارب الطليان لعشرين عام على صهوة جواده إلى أن قبض عليه وأعدم وهو رجل في السبعين من عمر، حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التغزل بأحفاد المختار إلا أن بوصلته أخطات كعادته.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في تصريحات عقب اجتماع الحكومة: إن “أحفاد الشهيد عمر المختار في ليبيا، يحاربون الإرهابيين الوافدين إلى بلادهم من كل حدب وصوب، وتركيا ستواصل دعم نضالهم”، حسب قوله.

وقصد الرئيس التركي في تصريحاته بأحفاد “عمر المختار” قوات حكومة الوفاق التي دعمها بالعتاد والأسلحة والذخائر والطائرات والضباط الأتراك، وأرسل عدد كبير من المرتزقة السوريين للمشاركة في القتال ضد القوات المسلحة خلال معارك طرابلس.

وعقب هذه التصريحات، وجه آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء طيار ركن محمد منفور رسالة إلى الشعب التركي المسلم ذكر فيها: “إن قبيلة المنفه العربية الهلالية وهي تترقب ما يحدث في ليبيا من انتهاكات صارخة وجرائم ضد الإنسانية على يد رئيس تركيا وقائد الغزو التركي رجب طيب أردوغان”.

وأبدى المنفور رفضه واستنكاره لتصريحات أردوغان بشان مواصلته تقديم الدعم خاصة وأن طائرات تركيا هي من تقتل أحفاد شيخ المجاهدين عمر بن المختار بن عمر الهلالي ، المجاهد العربي المسلم الأصيل الذي لا يليق بمقامه أن يأتي ذكره على لسان هذا الشخص المختل الذي حلل الدعارة والإنحلال والفجور في بلاده المسلمة”.

وأضاف آمر غرفة عمليات القوات الجوية: “كما أننا نبدي استغرابنا من جرأته على الإدلاء بهذه التصريحات خاصة وأن أردوغان هو من يرسل آلاف المرتزقة والإرهابيين الأجانب للقتال في ليبيا لأنه لم يجد أحدًا من أحفاد المختار الذي يذكره اليوم مستعد للقتال لأجله ولأجل مشروعه الظلامي بالمنطقة”.

وتابع المنفور: “إننا أحفاد عمر المختار نؤكد أننا نسخر كافة إمكانياتنا المادية والمعنوية لطرد الغزاة الأتراك وأي طرف آخر يحاول النيل من أمن بلادنا القومي كما فعل أجدادنا من قبل فنحن على دربهم سائرون ولن يجد الغزاة منا إلا الموت الذي سنلاحقهم به في كل شبر من هذه الأرض”.

وأضاف آمر غرفة عمليات القوات الجوية: “نؤكد دعمنا للمبادرة المصرية والمدعومة عربيا ودوليا والمعلن عنها مؤخرًا ونطالب مصر بالمضي قدمًا والقيام بواجب الأخوة والجوار ضد هذا الغزو العثماني”.

وختم المنفور رسالته بالقول: إننا “نطلب أيضا من الشعب التركي المسلم أن يوقف هذا المعتوه والذي لا يريد إلا النيل من الأمة الإسلامية لتحقيق شهرة زائفة ومجد زائل”.

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