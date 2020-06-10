مديرية أمن تاجوراء تكثف عمل الدوريات الأمنية

قامت مديرية أمن تاجوراء بتكثيف عمل الدوريات الأمنية التابعة لها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ببلدية تاجوراء “الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومكتب مكافحة المخدرات فرع تاجوراء وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء ورئاسة الأركان المتمثلة في الكتيبة 101 مشاة”.

وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، إن الهدف من تكثيف الدوريات، إقامة نقاط تفتيش واستيقافات ليلية والتمركزات الأمنية “بالإشارة الضوئية البيفي والإشارة الضوئية مدخل تاجوراء والإشارة الضوئية الضواحي وأربع شوارع الجلدية وجزيرة دوران أسبان والطريق الدائري وادي الربيع جامع أوحيدات ومفترق الباعيش ومفترق الزروق ومثلث الجنين ومثلث النشيع وبوابة غوط الرمان” لبسط الأمن والسهر على راحة المواطنين وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.

وأشارت الوزارة، أن هذه الدوريات، تأتي ضمن إطار تنفيذ الخطة الأمنية بشأن تأمين المداخل والطرق الرئيسية المؤدية إلى شمال البلاد والعاصمة طرابلس.

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