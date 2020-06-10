السفارة الأمريكية لدى ليبيا تدعو إلى وقف التصعيد العسكري في سرت

أعرب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، عن “مخاوف فورية” بشأن احتمال حدوث أزمة إنسانية أخرى في ليبيا وفي سرت هذه المرة.

ودعت السفارة في بيان لها، حول استمرار التصعيد في سرت، جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف التصعيد، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن الانخراط في أعمال الانتقام والتخريب التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل غير قانوني. وسيُحاسب المخالفون.

وأشارت السفارة الأمريكية، أن استمرار التصعيد في سرت، سوف يؤدّي إلى تفاقم معاناة المدنيين، وزرع الإنقسامات التي يمكن استغلالها من قبل الجهات المتطرفة، وتحويل الموارد بعيدًا عن الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

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