ليبيا الان

السفارة الأمريكية لدى ليبيا تدعو إلى وقف التصعيد العسكري في سرت

تم النشر منذُ 33 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، عن “مخاوف فورية” بشأن احتمال حدوث أزمة إنسانية أخرى في ليبيا وفي سرت هذه المرة.

ودعت السفارة في بيان لها، حول استمرار التصعيد في سرت، جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف التصعيد، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن الانخراط في أعمال الانتقام والتخريب التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل غير قانوني. وسيُحاسب المخالفون.

وأشارت السفارة الأمريكية، أن استمرار التصعيد في سرت، سوف يؤدّي إلى تفاقم معاناة المدنيين، وزرع الإنقسامات التي يمكن استغلالها من قبل الجهات المتطرفة، وتحويل الموارد بعيدًا عن الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك