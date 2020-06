دبلوماسي فرنسي: التدخل التركي في ليبيا بات خطراً على أوروبا

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي، الثلاثاء، أن التدخل التركي في

ليبيا بات خطراً يهدد أمن أوروبا .

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن الخطر الذي تمثله التدخلات

التركية يقترب من أبواب أوروبا، مبينا أن أوروبا تشعر بالقلق جراء التفاهمات التركية

الروسية في ليبيا، مشيرا أن هذه التفاهمات لا تصب في صالح استقرار أوروبا.

وأضاف المصدر أن تركيا تدعم قوات الوفاق فى حربها ضد

الجيش، مؤكدا أنه لولا الدعم التركي ما كانت تقدمت شبراً على الأرض .

يأتي ذلك فيما كشف موقع BulgarianMilitary نقلاً عن مصادر محلية تركية

أن أنقرة أرسلت فرقاطة من الدرجة الثالثة “الفئة G” إلى المياه الإقليمية الليبية.

وسيكون الهدف من الفرقاطة،

بحسب المصادر، تقديم الدعم لقوات الوفاق ضد الجيش خلال المعارك الدائرة في محيط سرت

