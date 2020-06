المستشار السابق لترامب: اتفاقية اليونان وإيطاليا ستفسد مخطط أردوغان والسراج في شرق المتوسط

أكد المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليد

فارس ، الثلاثاء، أن توقيع إيطاليا واليونان على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية

بينهما، سيفسد مخطط تركيا الطامعة في حقول النفط شرق المتوسط .

وأوضح فارس، في تغريده له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي

” تويتر”، أن الاتفاقية ستحد من اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، الذي يقطع المنطقة الاقتصادية

اليونانية ، مؤكدا أن قبرص ترفض أيضًا مزاعم أنقرة بشأن منطقتها الخاصة بالبحر المتوسط.

وكانت اليونان وإيطاليا، قد وقعا،الثلاثاء على اتفاق بشأن

الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين ويحل مشاكل كانت عالقة بشأن

حقوق الصيد في البحر الأيوني.

ويهدف الاتفاق الثنائي إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين

البلدين، ويعد نقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة

الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد

النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة بعرض قوة عبر إرسالها سفن

تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي وحتى مصر.

