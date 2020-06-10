برلمانية إيطالية: بلادنا أرادت دائمًا أن يكون لها دور في إعادة بناء ليبيا

قالت النائبة في البرلمان الإيطالي، ليا كوارتابيلي، إن إيطاليا أرادت وحاولت دائماً أن يكون لها دور في الاستقرار والتهدئة وإعادة بناء ليبيا.

جاءت تصريحات النائبة عن الحزب الديمقراطي بشأن طلب حكومة الوفاق الليبية من شركة إيطالية تطهير مطار طرابلس الدولي من مخلفات الحرب.

وأوضحت كوارتابيلي، في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، أن طلبًا بهذا المعنى يبدو لي طلبًا للرد عليه بطريقة إيجابية، مضيفة: “وهو طلب يعزز دورنا غير الحزبي لصالح ليبيا والليبيون”.

وتابعت البرلمانية الإيطالية أن إيطاليا من بين أمور أخرى هي واحدة من الجهات الفاعلة التي تشارك دوليا في خطط إزالة الألغام أكثر من الدول الأخرى.

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