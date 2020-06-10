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بالصور: تكثيف الدوريات الأمنية في ترهونة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق تكثيف الدوريات الأمنية داخل مدينة ترهونة.

ونشرت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس دوريات في مداخل ومخارج ووسط المدينة للحفاظ على الأمن والمجاهرة به، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن الدوريات تستهدف أيضا ضبط الخارجين عن القانون والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي خروقات أمنية والتصدي لها، منوها بضبط الدوريات عدة سرقات ومرتكبيها، الذين أحيلوا للإدارة العامة للعمليات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما استرجعت دوريات أمنية الإثنين الماضي، سيارات وممتلكات مسروقة داخل ترهونة، إذ دعت مَن يتعرف على أي ممتلك يخصه ضمن هذه المسروقات، أن يثبت واقعة السرقة في أقرب مركز شرطة، ويتواصل مع الإدارة بمنطقة تاجوراء.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • انت ياشمام ترهونة واكلها علي قلبك وشاربها … وماسبب معاناتها هذه الا من كتاباتك التي تذكرني بكتاباتك ورشفانة وضد بن وليد واهلها الطيبيين حتي مهدت لاجتياحها وتشريد اهلها وتدمير ممتلكاتها وقتل الكثيرين منهم والحاق الضرر المادي والجسدي باخرين وها انت اليوم كررت العمل ومهدت اعلاميا عبر بوابتك وصحيفتك للتنكيل باهالي ترهونة الذين مرة تصفهم بالازلام ومرة بالخضر ومرة بالمتمردين ومرة بالثورة المضادة وجميعهم والله العظيم اشرف منك مبدأ ورداء وثوبا واصلا ومفصلا …. عموما والله العظيم اهالي ترهونة وبني وليد وورشفانة لن يسامحوك بما تسببت لهم فيه من هلاك وتهجير وتشرد وفناء وهم وراءاك وراءك ولو طال الزمن

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