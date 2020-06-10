«صحيفة يونانية»: اتفاقية «أثينا – روما البحرية» ستمحو أي شرعية لمذكرة «السراج وأردوغان»

اعتبر التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين وزيري الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الثلاثاء، بمثابة رسالة واضحة لأنقرة بشأن النفوذ الدبلوماسي لليونان وتصميمها على المضي قدما في خططها على أساس قانون دولي.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة «إكاثيميريني» اليونانية، اليوم الأربعاء، رصدته وترجمته «الساعة 24»، أن الاتفاقية، التي هي امتداد لاتفاق 1977، تمهد الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، ويجب أن يتم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمانات الوطنية للدولتين.

وتابع التقرير، أن ذلك التوقيع، جاء وسط تصاعد التوتر بين اليونان وقبرص وتركيا، وبعد أن وقعت أنقرة على اتفاق مثير للجدل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تدعي أنها تمنحها حقوقًا في أجزاء من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​تتداخل مع الجرف القاري لليونان.

من جانبه قال وزير الخارجية اليوناني دندياس: إن “تعيين المناطق البحرية يتم من خلال اتفاقيات شرعية، وليس مع اتفاقيات غير شرعية مثل تلك التي وقعتها تركيا و حكومة الوفاق الوطني الليبية ومع خرائط مقدمة من جانب واحد إلى الأمم المتحدة”، واصفًا يوم توقيع الاتفاقية بأنه “يوم تاريخي”.

وعلى الجانب الآخر، أشار وزير الخارجية الإيطالي “دي مايو” أيضًا إلى أن ذلك التوقيع “لحظة تاريخية”.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الوزيرين وقعا أيضا بيانا مشتركا أعربا خلاله عن التزامهما بإدارة متوازنة ومستدامة للموارد السمكية في المنطقة.

وأكد التقرير، على أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رحب بالاتفاق باعتباره “نموذجا لعلاقات حسن الجوار”، مشيرا إلى أنه يتوافق تماما مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتابع؛ وقد عبرت ملاحظات “ميتسوتاكيس” عن شعور بالرضا في أثينا، وتوقع أن تحدد دول أخرى في المنطقة – وخاصة مصر – مناطقها الاقتصادية الحصرية مع اليونان.

وأشار التقرير، إلى أنه وبشكل أكثر تحديدًا، فإن “اتفاقية ترسيم حدود المناطق البحرية مع القاهرة ستزيل أي مظهر من مظاهر الشرعية الدولية النابعة من مذكرة أنقرة مع ليبيا”.

وختم التقرير موضحًا أنه علاوة على ذلك، فإن الاتفاق سيغير بشكل كبير شروط اللعبة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ​​ويجعل خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحريضي بشأن نية أنقرة في المنطقة بمثابة تهديدات فارغة.