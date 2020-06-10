ليبيا الان

«العباني»: نطلب من مصر مزيدا من الجهود لتسويق مبادرتها وتمريرها عبر مجلس الأمن

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن “استمرار الحشد التركي المليشياوي في إطلاق النار الكثيف بحرا وجوا وبرا، على الجيش الوطني الملتزم بإعلان القاهرة، له مدلولات لا علاقة لها بالصراع الليبي”.

وأضاف «العباني» في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بل هو إعتداء دولة عضو بحلف الناتو على دولة سبق وأن دمر هذا الحلف بنيتها التحتية العسكرية، ومنعتها القرارت الأممية من إعادة تسليح جيشها لحماية بلده وإعادة استقراره والمحافظة على حدوده ودعم أمنه وأمانه”.

وأشار إلى أنه “بالرغم من الترحيب والتأييد الدوليين للمبادرة المصرية التي حصدت تأييدا دوليا واسعا، إلا أن النظام التركي مازال يدك الأراضي الليبية المتاخمة للهلال النفطي، في اعتداء صارخ لدولة عضو بحلف الناتو على دولة سبق وأن دمر هذا الحلف بنيتها التحتية العسكرية، ومنعتها القرارت الأممية من إعادة تسليح جيشها لحماية بلده وإعادة استقراره والمحافظة على حدوده ودعم الأمن والأمان”.

وتوجه «العباني» بالشكر والتحية للشعب المصري الشقيق ورئيسه عبدالفتاح السيسي، على كل ما يبذله من مجهودات تهدف إلى المحافظة على استقلال ليبيا وحماية ووحدة أراضيها، قائلًا إننا “نطلب من جمهورية مصر العربية وهي الدولة العربية المحورية، وبصفتها رئيسة للإتحاد الأفريقي، وما لرئيسها من إحترام وحضور دولي، أن تبذل مزيدا من المجهودات السياسية والدبلوماسية في تسويق مبادرتها وتمريرها عبر مجلس الأمن والمنظمات الدولية، وإلزام الدولة التركية المعتدية وعملاؤها في ليبيا بقبول إعلان القاهرة واحترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس”.

موضحًا، “كما نطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن التدخل السريع لوقف عربدة الدولة التركية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، إننا نتعرض لإعتداء من دولة عضو في الأمم المتحدة”.

الوسوم

العباني تركيا ليبيا مجلس الأمن مصر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • مصر تملك ورقة تجعل اردوغان يقبل قدم السيسى ويبيع الخوان فى ليبيا حيث ينتظر يوم 18 مايو القادم مباحثات بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية لبعض الجذر مع اليونان نتيجتها تؤثر على ترسيم الحدود البحرية فى بحر ايجا بين اليونان وتركيا واردوغان الان فى مأزق بعد ترسيم الحدود بين تركيا واليونان وسيخرج خسران فى قضية الغاز اما النفط والغاز الليبى فلن ينال منه شئ هو مجرد كلب صيد لصالح ترامب امام الروس اذا نجح يطرده الامريكان ويستولوا على النفط واذا فشل فلن يخسر الامريكان شيئا كما حدث فى نفط دير الزور فى سوريا رفضوا اعطاء اردوغان اى نسبة وسخروا منها وتركوا قواعدهم للروس لاسكاتهم وتركوا الاتراك يحرسوا الحدود فقط

    رد

  • اردوغان يحلم بترسيم الحدود مع مصر مقابل بيع الخوان فى اى صفقة كما فعل مع الروس فى حلب فقضية الغاز يتفق عليها الاتراك اما غزو ليبيا فترفضها المعارضة ولهذا يربط اردوغان الغزو بالغاز لارضاء الاتراك فماذا يفعل لو سيطر الامريكان والروس ودول اوربا على الغاز والنفط وطردوا اردوغان وكلابه بحجة جاهزة دائما محاربة الارهاب وكل كلاب اردوغان ارهابيين دوليين يستخدمهم ترامب فى الهدم قبل ان يتدخل لنهب الثروات

    رد

  • راينا اجتماع مجلس الامن القومى المصرى واعلن فيه عن عودة المباحثات مع الحبشة اما التعامل مع الاتراك فبقى سرا فمصر تطبق الحديث الشريف
    اتركوا الترك ما تركوكم ودعو الحبشة ما ودعوكم )
    ولن تترك الترك الغزاة الى جيف فى الصحراء

    رد