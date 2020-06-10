«العباني»: نطلب من مصر مزيدا من الجهود لتسويق مبادرتها وتمريرها عبر مجلس الأمن

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن “استمرار الحشد التركي المليشياوي في إطلاق النار الكثيف بحرا وجوا وبرا، على الجيش الوطني الملتزم بإعلان القاهرة، له مدلولات لا علاقة لها بالصراع الليبي”.

وأضاف «العباني» في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بل هو إعتداء دولة عضو بحلف الناتو على دولة سبق وأن دمر هذا الحلف بنيتها التحتية العسكرية، ومنعتها القرارت الأممية من إعادة تسليح جيشها لحماية بلده وإعادة استقراره والمحافظة على حدوده ودعم أمنه وأمانه”.

وأشار إلى أنه “بالرغم من الترحيب والتأييد الدوليين للمبادرة المصرية التي حصدت تأييدا دوليا واسعا، إلا أن النظام التركي مازال يدك الأراضي الليبية المتاخمة للهلال النفطي، في اعتداء صارخ لدولة عضو بحلف الناتو على دولة سبق وأن دمر هذا الحلف بنيتها التحتية العسكرية، ومنعتها القرارت الأممية من إعادة تسليح جيشها لحماية بلده وإعادة استقراره والمحافظة على حدوده ودعم الأمن والأمان”.

وتوجه «العباني» بالشكر والتحية للشعب المصري الشقيق ورئيسه عبدالفتاح السيسي، على كل ما يبذله من مجهودات تهدف إلى المحافظة على استقلال ليبيا وحماية ووحدة أراضيها، قائلًا إننا “نطلب من جمهورية مصر العربية وهي الدولة العربية المحورية، وبصفتها رئيسة للإتحاد الأفريقي، وما لرئيسها من إحترام وحضور دولي، أن تبذل مزيدا من المجهودات السياسية والدبلوماسية في تسويق مبادرتها وتمريرها عبر مجلس الأمن والمنظمات الدولية، وإلزام الدولة التركية المعتدية وعملاؤها في ليبيا بقبول إعلان القاهرة واحترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس”.

موضحًا، “كما نطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن التدخل السريع لوقف عربدة الدولة التركية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، إننا نتعرض لإعتداء من دولة عضو في الأمم المتحدة”.