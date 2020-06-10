تركيا: حققنا توازنا في ليبيا ونطمح لإعادة الاستثمارات

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كولن في حديث صحفي إن

المشير حفتر لم يعد حليفا موثوقا للولايات المتحدة في معرض تقييمه لآخر التطورات في ليبيا.

وأكد كولن الذي وصف موقف الولايات المتحدة وروسيا من الأزمة الليبية بالايجابي أن دور المشير حفتر في الملف الليبي قد انتهى مشيدا بالتطورات الأخيرة في الموقف الروسي حيال الأزمة عبر استقبال وفد من حكومة الوفاق على رأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وفي حديثه لصحيفة ميليت التركية قال كولن إن الحكومة التركية تقوم باتفاقات تجارية مشروعة في ليبيا بفضل ما وصفها “بالقيادة الحكيمة” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي مهدت للتوازن في ليبيا ومهدت الطريق للعملية السياسية، مشيرا إلى أن المشير حفتر كان يستخدم الموارد الطبيعية الليبية لتمويل الجيش الوطني حسب وصفه، مستدلا بإيقاف النفط منذ يناير الماضي للضغط على خصومه في ليبيا متسائلا لماذا يجب أن يعيش سكان بلد يقدر سكانه بسبعة ملايين نسمة في هذه المشاكل؟ مؤكدا أن الحل يكمن في الوحدة والتضامن بين حكومة الوفاق الوطني والبرلمان.

وعن عمل الشركات التركية في ليبيا قال كولن إن الوجود الاقتصادي التركي في ليبيا ليس جديدا مشيرا إلى أن الشركات التركية رائدة في مشاريع البنية التحتية في ليبيا منذ الثمانينيات عبر تنفيذ العديد من الطرق والجسور والمستشفيات والفنادق والمساكن. وبعض المشاريع كانت قائمة بالفعل وقد توقفت بسبب الحرب، مؤكدا خبرة بلاده في مجال الطاقة في ليبيا خصوصا بعد توفر الإطار القانوني للعمل في هذا الحقل بعد الاتفاقية الموقعة مع الوفاق مشددا على أن المبدأ في ذلك هو استثمار الموارد الطبيعية لليبيا لتحقيق مصالح للطرفين.

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