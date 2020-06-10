إيقاف القنصل الليبي في أسطنبول عن العمل

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق سليمان الشنطي قرارا يقضي بإيقاف القنصل الليبي في تركيا عن العمل.

وبين القرار أن الوقف عن العمل الاحتياطي للقنصل العام الليبي في إسطنبول فتحي على الشريف جاء عملا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية مطالبا الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار وأن يعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

يشار إلى أن نتائج دراسة بحثية متعلقة بزيادة الفساد في البلدان العربية صدرت ديسمبر الماضي عن شبكة البارومتر البحثية كشفت أن 93% من الليبيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن الحصول على وظيفة يتم في ليبيا عن طريق الواسطة، وشملت البيانات ما نسبته 33% من المستطلعين الذين يعتقدون بأنه يتم دفع رشاوى للحصول على خدمات تعليمية أفضل وأظهرت النتائج أن 29% من المستطلعين يعتقدون أنه يتم دفع رشاوى للحصول على خدمات صحية أفضل، وأن ما نسبته 18% راضين على النظام الصحي في ليبيا فيما بيّنت النسب التقديرية لشبكة البارومتر أن 22% فقط من الليبيين الذين شملهم الاستطلاع راضين على أداء الحكومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية