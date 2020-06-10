الجيش الليبي يكشف حصيلة عملياته العسكرية في محاور شرق مصراتة

كشفت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عن حصيلة العمليات العسكرية التي خاضتها قوات الجيش الليبي خلال الساعات الماضية في محاور شرق مدينة مصراته.

وأوضحت الشعبة، أن مقاتلات السلاح الجوي واصلت طلعاتها الجوية المُكثفة والتي استهدفت عدداً من مواقع مجموعات قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة الأتراك، ما أسفر عن تدمير منظومة دفاع جوي تُركية في مُحيط منطقة بوقرين، وتدمير المدفعية التابعة للوفاق والتي تقوم بقصف منازل الآمنين في منطقة جارف، واستهداف رتل لمجموعات الوفاق في منطقة السدادة، إضافة إلى استهداف مواقع وتمركزات الوفاق في محيط منطقة السدادة شرق مدينة مصراته.

وأضافت الشعبة، أنه تم أيضا استهداف وتدمير عربات عسكرية تتبع لمجموعات الوفاق والمرتزقة الأتراك في منطقة السواليط، وتدمير مواقع لمجموعات الوفاق في منطقة القداحية، مشيرة إلى أن العمليات الجوية المُكثفة على مواقع الوفاق لازالت مُستمرّة حتى هذه اللحظات.

وأكدت الشعبة، أن منصات الدفاع الجوي قامت بإسقاط طائرة تُركية مُسيرة بالقرب من منطقة جارف، مع استمرار وصول التعزيزات لوحدات القوات المُسلحة والانتشار التمركز في المواقع المكلفة بها من قبل القيادة العامة للقوات المُسلحة وغُرف العمليات.