افتتاح مستشفى الجمعة القروي في زليتن

افتتح الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد عيسى، مستشفى الجمعة القروي لأمراض النساء والولادة، الذي أنشئ حديثا في بلدية زليتن.

وأمدت الوزارة المستشفى بشحنات من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية خلال المدة الماضية ، كما تسلم في السادس من مايو الماضي مولدا كهربائيا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

ويبلغ إجمالي القوى البشرية العاملة بالمستشفى بمختلف فئاتها 380 عنصرا موزعين بين عناصر طبيّة وطبيّة مساعدة وعناصر تسييرية، كما تعاقدت إدارة المستشفى مؤخرا مع أخصائي نساء وولادة وأخصائي أطفال وقابلات لسد احتياجات بعض الأقسام والعيادات.

كما تفقد عيسى، خلال زيارته البلدية، مستشفى زليتن التعليمي، ومركز غسيل الكلى، ومركز علاج أمراض السكر والغدد الصمّاء، ومركز علاج مصابي فيروس كورونا.

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