«الدفاع اليوناني»: مستعدون لأسوأ السيناريوهات للتصدي لأطماع أردوغان في المتوسط

قال نائب وزير الدفاع اليوناني، ألكيفاديس ستيفانيس، إن بلاده مستعدة لجميع أنواع السيناريوهات السيئة، مؤكدًا أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لو كانت لديه الإمكانية للوقوف خلف تصريحاته حول الأبحاث الهيدروكربونية، فإن أثينا هي الأخرى يمكنها أن تحسن الإمكانيات التي لديها بكل سهولة”.

وأضاف «ستيفانيس»، خلال تصريحات تلفزيونية: “يجرى وضع الخطة بناءً على أسوأ سيناريو”، مستطردًا “نعمل على هذا، نضع أمام أعيننا الاحتمالات المختلفة التي طورناها في حالة حدوث أسوأ سيناريو، نبدأ من أبسط مستوى من أجل زيادة موقفنا الاستعدادي ونتحرك في هذا الاتجاه”.

وأوضح «ستيفانيس»: “ينبغي أن تراقب بهدوء ما يحدث عندما تكون متأكداً من مدى قوتك”.

جدير بالذكر أن التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين وزيري الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الثلاثاء، اعتبر بمثابة رسالة واضحة لأنقرة بشأن النفوذ الدبلوماسي لليونان وتصميمها على المضي قدما في خططها على أساس قانون دولي.

وكان وزير الخارجية اليوناني دندياس: قد صرح أن “تعيين المناطق البحرية يتم من خلال اتفاقيات شرعية، وليس مع اتفاقيات غير شرعية مثل تلك التي وقعتها تركيا و حكومة الوفاق الوطني الليبية ومع خرائط مقدمة من جانب واحد إلى الأمم المتحدة”، واصفًا يوم توقيع الاتفاقية بأنه “يوم تاريخي”.

وعلى الجانب الآخر، أشار وزير الخارجية الإيطالي “دي مايو” أيضًا إلى أن ذلك التوقيع “لحظة تاريخية”.