ليبيا الان

السباعي: الحديث عن السلام والحوار ضعف وهوان.. وعلى الثوار مواجهة مخالفيهم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف

تم النشر منذُ 30 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة الارهابية علي السباعي بعدم الحديث عن السلام والحوار ولم الشمل في اشارة منه لحكومة الوفاق ، معتبراً ذلك ضعفاً وذلة وهوان على حد قوله.

السباعي دعا في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مسلحي الوفاق بالانتقام من مخالفيهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ومواجهتهم ببأس شديد ليجدوا فيهم غلظة حسب تعبيره .

وأضاف :” كنتيرات وشباشب صبع، لكنهم مرغوا كرامة جيوش الطغيان وقوات النخبة الروسية في الطين، انت تراهم ميليشات، لكن أحرار العالم يرونهم قاهروا الطغاة وأسود الحرية هي هكذا وستدرك هذه الحقيقة بعد حين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الواعش الذين فكروا مثلك الان فى سوريا هلك منهم الكثير لانهم متنطعين وماتبقى منهم معتقلين ومع ذلك يتم معاملتهم معاملة الاسلام مع انه بالمكان معاملتهم باسلوبهم واتخاذ نساوينهم اماء ومنع لبسهم النقاب ولكن هذا لم يحدث معهم لانهم اصلا جهلاء يحتاجوا من يعلمهم صحيح الاسلام

    رد

  • خروف غبى بلا عقل اصلا من ذوات الاربع لا يؤمن بالركن الاول من الاسلام بدونه لاقيمة للعمل بباقى الاركان فويل للمصلين المنافقين والمفلس يدخل النار مع انه يصلى ويصوم ويزكى واول من يسعر بهم النار من يدعى انه عالم يقرأ القرآن ومن يدعى الشهادة فى سبيل الله ومن يدعى انه يتفق فى سبيل الله بينما راينا داعرة تدخل الجنة لانها سقت كلب فالاسلام دين الرحمة لايعرف الفكر اليهودى لهذا المجرم وبادلة عديدة تحتاج لالاف الصفحات فرسالة الاسلام رحمة للعالمين ومن لايرحم لايرحمه الله ولن يدخل احد الجنة بعمله ولا حتى رسول الله الا ان بتغمده الله برحمته اما هذا المتنطع فاحسبه يحشر مع ابولهب وهولاكو وهتلر وشارون واردوغان وترامب ومرسى والحيوان صوان والمشرى

    رد